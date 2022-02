Stiri pe aceeasi tema

- La solicitarea Ministerului Sanatatii, Guvernul Romaniei a aprobat in sedinta de astazi, 23 februarie 2022, proiectul de Hotarare de Guvern privind acordarea unor ajutoare umanitare din rezerva Ministerului Sanatatii, cu titlu gratuit, pentru Pakistan, Bangladesh, Algeria si Libia in conformitate cu…

- Guvernul Romaniei a aprobat in sedinta de astazi, 23 februarie 2022, proiectul prin care se acorda ajutor umanitar pentru Pakistan, Bangladesh, Algeria si Libia. Astfel, se vor dona 1 100 000 de doze de vaccin AstraZeneca.

- Romania doneaza vaccinuri altor țari, cu titlu de ajutor umanitar. La solicitarea Ministerului Sanatații, Guvernul Romaniei a aprobat in ședința de astazi, 23 februarie 2022, proiectul de _Hotarare de Guvern privind acordarea unor ajutoare umanitare din rezerva Ministerului Sanatații, cu titlu gratuit,…

- Romania doneaza peste 1 milion de doze de vaccin AstraZeneca pentru Pakistan, Bangladesh, Algeria și Libia. Guvernul a aprobat in ședința de miercuri proiectul de Hotarare de Guvern privind acordarea unor ajutoare umanitare din rezerva Ministerului Sanatații pentru Pakistan, Bangladesh, Algeria și…

- Romania doneaza sute de mii de doze de vaccin AstraZeneca unor state precum Pakistan, Bangladesh, Algeria sau Libia, care au ramas neutilizate. Documentul privind donația a fost pus in dezbatere publica și a fost prezentat, joi, in emisiunea „Decisiv” de la Antena 3, de jurnalista Catalina Porumbel.…

- Aproape 1 milion de doze de vaccin AstraZeneca care au expirat vor trebui distruse, a anunțat, joi, șeful CNCAV, Valeriu Gheorghița. In total, Romania a primit aproape 4,5 milioane de doze, dintre care a administrat doar puțin peste 850.000. „In momentul de fața avem 917.800 de doze de vaccin AstraZeneca.…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat, miercuri, ca Romania este obligata sa puna in aplicare certificatul de calatorie in UE, valabil cu trei doze de vaccin Pfizer, Moderna sau AstraZeneca sau doua doze de vaccin Johnson&Johnson. ”In circulația in spațiul UE este nevoie de certificat cu…

- Ministrul german al Sanatații a transmis, facand referire la achiziția celor 5 milioane de doze de vaccin din Romania, ca in țara noastra nu „era nevoie de vaccin” și ca germanii vor folosi aceste doze pentru a face rapelul copiilor intre 12-17 ani, lucru care va proteja impotriva abandonului școlar.…