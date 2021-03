Romania, Bosnia and Herzegovina celebrated the 25th anniversary of the establishment of diplomatic relations

Stiri pe aceeasi tema

- The tradition of martisor marks the beginning of spring and the change of seasons in Romania. This is only the first of a series of celebrations in March. Celebrated on the first of March, martistor is one of the most important local spring traditions. On this day, even until March 8, men will provide…

- Romania's Foreign Ministry (MAE) is welcoming the 25th anniversary of diplomatic ties between Romania and Bosnia and Herzegovina, emphasising that the European and Euro-Atlantic prospects of the Balkan country is one of Romania's foreign policy concerns, according to AGERPRES. "Romania's membership…

- Romanian Foreign Minister Bogdan Aurescu said on Tuesday that Romania will remain a dedicated supporter of the Belarusian people’s right to a democratic future and a rightful place in the European family, agerpres.ro reported. “I want to express Romania’s serious concern about the situation in Belarus.…

- Cea mai varstnica persoana din Europa, calugarita franceza Lucile Randon, care a luat numele de Sora Andre, s-a vindecat de COVID-19 si va sarbatori saptamana aceasta implinirea a 117 ani, relateaza Reuters. Lucile Randon, care a luat numele de Sora Andre cand s-a alaturat unui ordin caritabil catolic…

- Secția Speciala de investigare a magistraților, infiintata in timpul guvernarii PSD, ar urma sa fie desființata de viitorul guvern, a afirmat deputatul USR-PLUS Stelian Ion. “O desființam, este foarte clar lucrul asta, nici nu exista discuții și aici va spun un lucru, nici nu vor fi mari dezbateri,…

- Fiecare dintre cele cinci partide care au obținut au trecut pragul electoral vor merge, luni, in fața președintelui Klaus Iohannis cu cate o varianta de premier. Potrivit surselor Antena 3, PNL il va propune premier pe Florin Citu, USR-PLUS va merge cu varianta Dacian Ciolos, iar UDMR il va propune…

- Exit-poll de la ora 21, dupa sondajele la urne efectuate de CURS-Avangarde, pentru voturile exprimate pana la ora 19, arata in felul urmator: Camera Deputaților Senat PSD – 30% 30.6 […] The post EXIT-POLL ora 21. PSD, pe primul loc. Un partid nou intra…

- Anul viitor se transforma intr-o catastrofa umanitara, iar țarile bogate nu trebuie sa calce țarile sarace intr-o „lupta pentru vaccinuri”, afirma conducerea ONU, intr-o reuniune oficiaa a Adunarii Generale de vineri, relateaza Reuters. Șeful Programului Alimentar Mondial (PAM), David Beasley, și șeful…