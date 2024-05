CFR şi CNAIR, cele mai mari finanţări din PNRR CFR si CNAIR au finanțari mari din PNRR. Pana la 15 aprilie, CFR S.A., CNAIR, Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei si municipiul Cluj-Napoca au primit cele mai mari finantari din Planul National de Redresare si Rezilienta ( PNRR ), arata datele ministerului de resort, analizate de Economica.net. Viteza cu care sunt implementate proiectele, reformele prin PNRR difera din cauza unor factori precum lipsa si fortei de munca, cresterea costurilor cu materialele si forta de munca, sincope in aprovizionarea cu materia prima necesara derularii investitiei, inflatiei, dar si lipsei de interes a unor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

