Florin Piersic, adus la București la cererea familiei Familia actorului Florin Piersic a solicitat ca artistul sa fie transferat de la Institutul Inimii „Niculae Stancioiu" din Cluj-Napoca la Institutul „Matei Bals" din Bucuresti. Duminica Florin Piersic a suferit o interventie de extragere a sondelor unui stimulator cardiac pe care il avea, din cauza unei infecții. La solicitarea familiei, Florin Piersic a fost preluat de un avion SMURD si a fost transferat la Institutul Matei Bals pentru continuarea tratamentului medicamentos. Avionul SMURD cu care a fost transportat marele actor se afla in Ungaria, unde participa la un exercitiu NATO.

