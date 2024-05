Dupa ce, aseara, s-a bucurat alaturi de suporterii buzoieni pentru promovarea Gloriei in Superliga , premierul Marcel Ciolacu va efectua, astazi o vizita de lucru, in cadrul careia va participa la mai multe evenimente, inclusiv la doua spectacole organizate de PSD Buzau. Dupa pranz, președintele Camerei Deputaților va merge la cladirea noua a UPU Buzau, construcție realizata intr-o proporiție foarte mare, apoi va vizita Centrul Cultural ,,I. C. Bratianu”, Bulevardul Unirii și Piața Daciei, momente urmate de o conferința de presa. Urmatorul evenment la care va participa șeful Guvernului va fi la…