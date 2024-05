Actorul britanic Ian Gelder, care l-a interpretat pe Kevan Lannister in serialul fantasy Game of Thrones , a murit la varsta de 74 de ani.Cariera actorului britanic s-a intins pe parcursul a zeci de ani si a inclus roluri in Torchwood, His Dark Materials, Doctor Who, Snatch, The Bill si multe altele.Gelder a murit luni, la cinci luni dupa ce a fost diagnosticat cu cancer al cailor biliare, a anuntat sotul sau si colegul sau actor Ben Daniels pe Instagram. Producatorii celebrului serial "Games of Thrones" au venit in Romania sa caute locuri pentru filmari El a spus ca Gelder a fost un "actor minunat"…