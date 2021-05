România are un nou ambasador în Germania: Adriana Stănescu. Maior pleacă la post în Iordania Președintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretele de numire a unor ambasadori ai României, printre schimbarile notabile fiind cea din Germania, unde Bucureștiul va fi reprezentat, la nivel diplomatic, de Adriana-Loreta Stanescu care nu a mai deținut o astfel de funcție, deși este dilpomat de cariera. Fostul ambasador al României de la Washington George Maior va pleca la post în Iordania.



Adriana-Loreta Stanescu este diplomat de cariera. Potrivit MAE, pâna acum a ocupat funcția de director general al Departamentului pentru Relații cu Vecinatatea Estica, din Centrala… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

