România ar putea închide toate orfelinatele în următoarele luni. Aproape 50.000 de copii sunt în centre de plasament Romania ar putea inchide toate orfelinatele in urmatoarele luni, in urma unei decizii a guvernului de a inchide ultimele centre de plasament din tara. In prezent, Romania are 47.000 de copii lasati in grija statului, insa liderii politici doresc ca minorii institutionalizati sa fie gazduiti in „case de tip familial" si reintegrati in „familia naturala sau extinsa". Recent, copiilor li s-au majorat de cinci ori sumele alocate pentru cheltuieli personale, sume care nu crescusera din 2014, potrivit News. Mii de copii primesc acum de la stat 150 de lei in loc de 28 de lei Este vorba despre 10.000…

