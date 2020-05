Stiri pe aceeasi tema

- Rares Bogdan a vorbit in cadrul emisiunii "Newsline" prezentata de Cristina Sincai despre modul in care pot fi folositi banii alocati de Uniunea Europeana, in contextul crizei generate de pandemia de coronavirus. "Este un plan unic de care Romania nu a mai beneficiat niciodata. Este un plan…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Fara a pretinde ca sunt cititor in stele, am toate elementele necesare pentru a afirma ca PSD se pregatește pentru a-i aplica PNL-ului o lovitura letala. Și asta se va intampla inainte de alegeri. Guvernul urmeaza sa fie demis printr-o moțiune. Planul PSD este sa cada in…

- Planul pentru redresarea economica a Uniunii Europene prezentat ieri in Parlamentul European este, de departe, cel mai impresionant raspuns in fața efectelor acestei crize. In total, Uniunea Europeana pune la dispoziția Statelor Membre 2,4 trilioane EUR care, in urmatorii șapte ani, urmaresc sa reconstruiasca…

- Interdictia de zbor intre Romania si state din Uniunea Europeana, SUA si Orientul Mijlociu va fi prelungita pana dupa data de 16 iunie, iar liniile de pasageri si-ar fi anulat cursele catre aceste destinatii pana la expirarea starii de alerta, sustin specialistii in calatorii. „Eurocontrolul a prelungit…

- "In aceste zile, vedem, poate cel mai bine, realitatea despre Uniunea Europeana, prin acțiunile spontane de solidaritate și ma refer la sacrificiile și eforturile medicilor și asistenților romani care au grija de pacienți italieni, cetațenii italieni și francezi tratați in spitalele germane. Acestea…

- Ministrii de finante din zona euro au ajuns la un acord, joi seara, privind un plan de sustinere de 500 de miliarde de euro, transmit Reuters si AFP potrivit Agerpres. Franta, Germania, Italia, Olanda si Spania au ajuns joi seara la un acord asupra unui plan de sprijinire de 500 de miliarde de euro…

- "Impreuna cu coordonatorii grupurilor politice din Comisia pentru Industrie, Cercetare și Energie pe care o conduc in Parlamentul European am avut ieri o videoconferința cu comisarul pentru Piața Interna, Thierry Breton, reprezentantul Franței in Comisia Europeana, la care am discutat despre deciziile…

- Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, arata ca planul adoptat in Parlamentul European ar putea aduce in Romania 3,1 miliarde de euro. Acești bani pot fi utilizați pentru a combate efectele economice ale crizei provocate de noul coronavirus.Citește și: Parlamentul European a adoptat un pachet…