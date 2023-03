România a trecut la ora de vară. Duminică e cea mai scurtă zi din 2023 Romania a trecut la ora de vara in noaptea de sambata, 25 martie, spre duminica, 26 martie. Ceasul s-a dat cu o ora inainte. Astfel, ora 03:00 a devenit ora 04:00. Din acest motiv, duminica este cea mai scurta zi din acest an. Ora de vara va fi valabila intre 26 martie și pana la 29 octombrie 2023, cand ora 04:00 va deveni ora 03:00. In perioada orei de vara, diferenta dintre ora oficiala a Romaniei si Timpul Universal (GMT) va fi de trei ore (fața de doua ore, la ora de iarna). Ziua incepe „sa creasca”, iar noaptea sa scada Din acest moment, ziua incepe „sa creasca”, iar noaptea sa scada (durata… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania trece la noapte la ora de vara. Ceasurile trebuie date cu o ora inainte. Ora 3.00 va deveni ora 4:00, iar asta poate avea un impact major asupra sanatații, chiar daca cei mai mulți dintre noi reușesc sa iși regleze relativ ușor ceasul biologic.

- In noaptea de sambata, 25 martie, spre duminica, 26 martie, Romania va trece la ora de vara 2023. Ceasul se da cu o ora inainte, ora 03:00 devine ora 04:00, iar duminica va fi cea mai scurta zi din 2023. CFR Calatori a anunțat ca trecerea la ora de vara nu modifica mersul trenurilor in vigoare, circulatia…

- In noaptea de 25 spre 26 martie, Romania trece la ora de vara: Cum ne potrivim ceasurile Ora de vara 2023: Romania trece la ora de vara la o saptamana dupa Echinocțiul de primavara. Schimbarea orei in Romania, pentru a trece la ora de vara 2023, va avea loc in ultimul weekend din luna martie. In noaptea…

- A venit vremea sa trecem din nou la ora de vara. In noaptea de sambata, 25 martie, spre duminica, 26 martie, Romania va trece la ora de vara 2023. Ceasul se da cu o ora inainte, ora 03:00 devine ora 04:00, iar duminica va fi cea mai scurta zi din 2023, anunța spotmedia.ro.CFR Calatori a anunțat ca…

- Istoricul Adrian Cioroianu este increzator in unirea Romaniei cu Republica Moldova. Acest afirma ca multi politicieni de la Chisinau si de la Bucuresti au sustinut ideea unionista dinadins, pentru a compromite acest ideal. Schimbarea granitelor dintre Rusia si Ucraina, ca urmare a razboiului, ar putea…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat, joi, referitor la posibilitatea reintroducerii schemei de compensare a pretului la carburanti, ca Guvernul va interveni daca lucrurile intra „intr-o zona mult prea volatila, in care sa nu poata fie sustenabila pentru economie si cetateni”, dar nu este…

- Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, a anunțat in ce condiții va interveni din nou Guvernul Romaniei pentru compensarea prețului la carburanți. Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat, joi, referitor la posibilitatea reintroducerii schemei de compensare a pretului la carburanti, ca Guvernul va…

- Povestii ii lipsea un ingredient important pentru a genera emotia colectiva: o zi cu incarcatura simbolica, pentru a pecetlui sfarsitul unui regim ateu. Asa s-a ajuns la solutia ca procesul si executia cuplului ateu Ceausescu sa aiba loc in ziua unei mari sarbatori crestine, sinonima cu inceputul mantuirii…