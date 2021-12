România a terminat Campionatul Mondial de handbal feminin cu o înfrângere Nationala feminina de handbal a Romaniei a fost invinsa de reprezentativa Suediei, cu scorul de 34-30 (19-14), luni seara, la Castello. Pentru tricolore, acesta a fost ultimul lor meci din Grupa principala II a Campionatului Mondial din Spania.Jocul a fost echilibrat in prima repriza, scandinavele reusind sa se desprinda la trei goluri pentru prima oara, 12-9, in minutul 18. Suedezele au profitat de erorile comise de echipa Romaniei in efinalul primei parti și au inscris patru goluri la rand, de la 15-14 la 19-14, scor care s-a inregistrat la pauza.In debutul reprizei secunde, Suedia si-a marit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

