- Romania debuteaza vineri la Dubrovnik in compania reprezentativei Țarilor de Jos, cea mai puternica adversara din grupa D. Obiectivul „tricolorilor” este prezența intre primele opt echipe. Campionatul European din Croația este transmis online de AntenaPlay Prima naționala a Romaniei implicata intr-o…

- Selectionatele Romaniei si Georgiei se vor infrunta in finala turneului international de handbal masculin Trofeul Carpati Niro, gazduit de Pitesti Arena, dupa victoriile obtinute, joi, in semifinale.Romania a dispus de Grecia cu scorul de 31-27 (13-16), dupa o repriza secunda excelenta, potrivit…

- Romania și Grecia se infrunta in primul meci de la „Trofeul Carpați 2023”. Partida, programata la ora 17:30, va fi liveSCORE pe GSP.ro și televizata pe Pro Arena. LIVE. Romania - Grecia 0-0 Naționala de handbal masculin a Romaniei face ultimele retușuri inaintea Campionatului European, competiție programata…

- Naționala de fotbal a Romaniei a obținut de pe primul loc in preliminarii calificarea la EURO 2024, unde tricolorii vor bifa a șasea prezența din istorie la un Campionat European. O istorie care incepe in anul 1984, cand Romania a participat in premiera la un turneu final de Campionat European, și care…

- Selectionerul Edward Iordanescu a declarat, marti seara, ca singurul sau merit este ca a avut incredere in jucatorii sai, dupa campania care a dus Romania la Euro-2024, potrivit news.ro."Este o bucurie fara margini si un sentiment deobseit, Gerenatia asta poate sa creasca. Am un singur merit. Am…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei a incheiat astazi, 21 noiembrie 2023, campania de calificare la Campionatul European din 2024, cu un meci pe teren propriu cu Elvetia, cele doua echipe fiind calificatele inainte de aceasta confruntare din grupa I a preliminariilor.Pe o Arena Nationala fierbinte,…

- Naționala de tineret Under 21 a Moldovei a invins in aceasta seara selecționata similara a Macedoniei de Nord in cel de-al cincilea meci din calificarile pentru Campionatul European din anul 2025. Partida de pe Stadionul Zimbru din Chișinau s-a incheiat cu scorul de 2-1 in favoarea tricolorilor.

- Romania U19 a caștigat cu San Marino U19, scor 7-0, in grupele din primul tur de calificare la Campionatul European. In cazul unui egal cu Cehia U19, pe 17 octombrie, ne calificam matematic la turul de elita. In cazul in care pierdem, batalia se va da cu Finlanda, la golaveraj. Romania are +7, nordicii…