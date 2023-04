Stiri pe aceeasi tema

- Romania a pierdut intalnirea de la Koper cu Slovenia, scor 2-3, si a ratat astfel sansa de a ajunge la turneul final al Billie Jean King Cup. Sambata dimineata, romancele conduceau cu 2-0. Ca urmare a infrangerii de la Koper, Romania va juca in play-off-ul competitiei. Duminica, echipa Irina Bara/Monica…

- Slovenia este la egalitate cu Romania, scor 2-2, dupa meciurile de simplu din cadrul intalnirii de la Koper din calificarile pentru turneul final al Billie Jean King Cup. Dupa ce in primul meci de sambata, Ana Bogdan a fost invinsa de Tamara Zidansek, scor 3-6, 7-6 (4), 7-5, in trei ore si sapte minute,…

- Romania conduce cu 2-1 in intalnirea de Billie Jean King Cup cu Slovenia, de la Koper, dupa ce, in primul meci de sambata, Ana Bogdan a fost invinsa de Tamara Zidansek. Zidansek s-a impus cu 3-6, 7-6 (4), 7-5, in trei ore si sapte minute. Meciul va fi urmat de o alta partida de simplu: Kaja Juvan –…

- Romania conduce cu 2-0 Slovenia, dupa primele doua meciuri ale intalnirii de Billie Jean King Cup de la Koper, din calificarile pentru turneul final al competitiei. In primul meci, Ana Bogdan, locul 58 WTA, a invins-o pe Kaja Juvan, numarul 121 mondial, scor 3-6, 6-3, 6-4, in doua ore si jumatate. In…

- Echipa feminina de tenis a Romaniei intalnește in acest weekend, la Koper, reprezentativa Sloveniei, in calificarile pentru turneul final al turneului Billie Jean King Cup. Conform tragerii la sorți, in primul meci de vineri, la simplu, Ana Bogdan o va infrunta pe Kaja Juvan, noteaza Mediafax.Romania,…

- Intalnirea din calificarile pentru faza finala a competiției va fi deschisa de Ana Bogdan, care o va intalni in premiera pe Kaja Juvan, maine, de la ora 14:00. Al doilea meci le opune pe Jaqueline Cristian și Tamara Zidansek Aflate de cateva zile la Koper, in Slovenia, membrele echipei Romaniei, alaturi…

- Ana Bogdan, Jaqueline Cristian, Irina Bara, Monica Niculescu si Anca Todoni fac parte din echipa Romaniei pentru meciul cu Slovenia, din calificarile pentru turneul final al competitiei Billie Jean King Cup. Anunțul a fost facut vineri de catre Federatia Romana de Tenis, pe site-ul sau oficial . Meciul…

- Irina Begu (favorita 27 si locul 30 WTA) a fost eliminata, joi, in turul doi al turneului de Grand Slam Australian Open. Jucatoarea romana de tenis a fost invinsa de nemțoaica Laura Siegemund (158 WTA), scor 5-7, 7-5, 6-3. Meciul a durat trei ore si 12 minute. Pentru participarea in turul doi, Begu…