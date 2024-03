Simona Halep nu va juca pentru România în partida cu Ucraina din Billie Jean King Cup. Care este motivul Federația Romana de Tenis a anunțat sambata, 30 martie, ca Simona Halep nu va mai face parte din echipa de la Billie Jean King Cup pentru barajul cu Ucraina, progrmat pe 12 și 13 aprilie, „din motive medicale”.„Din motive medicale, Simona Halep nu va putea fi prezenta alaturi de echipa Romaniei la confruntarea Billie Jean King Cup impotriva echipei Ucrainei”, a transmis Federația de Tenis, fara sa explice despre ce afecțiuni medicale este vorba concret. Nici Simona Halep nu a oferit vreo explicație.Neparticiparea la acest meci poate insemna și ratarea participarii la Jocurile Olimpice de la Paris,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

