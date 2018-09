Stiri pe aceeasi tema

- Academia Recordurilor Mondiale, cea mai mare organizatie care certifica recorduri mondiale, a publicat mai multe recorduri romanesti din domeniul medical, printre care se numara 'Cea mai mare parada de ambulante' - Alba Iulia 2018 sau Primul Institut geriatric din lume - Ana Aslan. Potrivit…

- Pentru a treia oara in istorie Romania va gazdui FIBA 3x3 Europe Cup – turneul final al Campionatului European de Baschet 3x3, eveniment care se va desfasura la Bucuresti, in perioada 14-16 septembrie si va fi gazduit de catre Circul Metropolitan.

- Pentru studentii din anul I ai Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti, anul universitar 2018-2019 va incepe cu Freshers' Week - Saptamana dedicata bobocilor medicinisti, eveniment ce se va desfasura in perioada 24-30 septembrie in incinta Palatului Facultatii de Medicina…

- Poate parea paradoxal, dar cateva dintre cele mai active domenii din Romania, unde proiectele se inmulțesc anual, iar dezvoltarea este continua, nu reușesc sa gaseasca destula forța de munca pentru a face fața valului de extindere. Asta in timp ce peste 420 de mii de romani cu varste cuprinse intre…

- Autor: Stelian ȚURLEA Inca un roman de Dan Stanca, unul dintre puținii romancieri romani, poate singurul, care, an de an, tiparește cel puțin o carte noua (a ajuns la peste 25). Cu vreo zece, doisprezece ani in urma, criticul literar Alex Ștefanescu ii facea un portret minunat: „Dan Stanca este un…

- Artmark Historical Estate, divizia imobiliara a casei de licitatii Artmark, scoate la licitatie pentru 5,5 mil. euro palatul Maurice Blank din strada Tudor Arghezi, nr 9, din apropierea hotelului de cinci stele Intercontinental. Cladirea a fost folosita timp de sapte decenii drept sediu pentru Ambasada…

- Au trecut deja ani de cand se tot vorbește de promovarea produselor romanești in magazinele autohtone, dar și peste granițele țarii. Iar de ceva timp, teoretic, exista și o lege care ar trebui sa promoveze produsele romanești in marile lanțuri de hipermarketuri. Spunem „teoretic“ deoarece este aproape…

- Romania trebuie sa faca progrese in domeniul luptei anticoruptie si intarirea statului de drept, a afirmat astazi la Iasi, ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, excelenta sa, Paul Brumell. Demnitarul a mai spus ca Romania a facut pasi importanti si in domeniul schimbarii legisilatiei si a sistemului…