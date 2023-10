Stiri pe aceeasi tema

- Romania a cumparat din Marea Britanie doua puitoare de mine, second-hand, in cadrul programului de inzestrare „Vanatorul de mine” dupa ce mai multe mine au fost identificate in ultimul an plutind in deriva in Marea Neagra in urma razboiului dus de Rusia in Ucraina. Este vorba de navele HMS Blyth și…

- O ucraineanca a fost arestata preventiv, fiind acuzata ca a jefuit cel puțin noua persoane din Iași, carora le-a furat portofelele din genți sau buzunare. Femeia, care acționa in locuri aglomerate, in special in magazine și piețe, a fost cercetata si trimisa in judecata pentru fapte similare comise…

- Din a doua parte a lunii septembrie vremea se va schimba in toata țara. De la o vreme calduroasa se anunța o perioada de racire cu temperaturi scazute, dar și cu furtuni, a precizat Agenția Naționala de Meteorologie. Banat: vremea va intra intr-un proces de incalzire la inceputul primei saptamani de…

- Marcel Serbuc, barbatul suspectat ca a ucis-o pe fetița de 12 ani a concubinei sale și i-a ascuns cadavrul intr-o canapea, este adus in Romania din Olanda, marți dupa-amiaza. Pe numele lui Șerbuc exista un mandat de arestare preventiva, care a fost dat in lipsa de magistrații de la Tribunalul București.…

- Romania will soon launch its first auction for a contract-for-difference (CfD) support scheme for renewable energy, under which onshore wind power projects and solar photovoltaic (PV) projects with a total capacity of 2,000 MW will be backed for 15 years, the European Bank for Reconstruction and Development…

- Marți și miercuri, fenomenele meteo vor fi la extreme, de la canicula, la ploi, grindina și vant. Incepand de miercuri, un front de aer rece va traversa Romania, iar temperaturile vor fi cu 15 grade mai scazute joi fața de ziua precedenta. Potrivit meteorologilor, de astazi, incepand cu ora 17:00, pana…

- Prețul mașinilor second hand a crescut foarte mult in Romania, dar și in Europa. Cauzele sunt multiple, dar cel mai puternic a lovit industria auto criza microcipurilor care a izbucnit in timpul pandemiei de Covid-19. Dupa aproape 2 ani de la ”normalizarea situației” marii producatori de mașini au intarzieri…

- Romania’s Prime Minister Marcel Ciolacu urged German Chancellor Olaf Scholz on Tuesday to further boost NATO’s eastern flank by sending over German troops to his country “soon” and “permanently,” according to Politico. “I hope that soon we will have German soldiers permanently on the territory of Romania,”…