România, 2023. Un bărbat a murit de frig Romania inregistreaza anul acesta primul caz de deces din cauza frigului. Un barbat de aproximativ 55 de ani din Galati, om al strazii, a fost gasit fara viata de o alta persoana fara adapost, scrie monitoruldegalați.ro ”Am primit un apel prin 112 despre faptul ca o persoana a gasit intr-o casa parasita o alta persoana, aparent fara semne vitale. A fost gasit un barbat de aproximativ 55 de ani, cu estimarea ca a decedat in urma cu aproximativ doua zile. S-a solicitat prezenta politiei si s-a stabilit ca decesul s-a produs prin hipotermie fiind prima victima certificata cu deces prin hipotermie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit, iar o adolescenta in varsta de 16 ani a fost transportata la spital in urma unui grav accident de circulație care a avut loc miercuri dimineața la Arbore. Este vorba de un impact intre un autoturism și un tractor. Persoana decedata și adolescenta se aflau in autoturismul avariat.…

- Atentat la Paris, in apropiere de Turnul Eiffel. O persoana si-a pierdut viata si alte doua au fost ranite de un barbat de 26 de ani, care le-a atacat cu un cutit si un ciocan, strigand Allahu Akbar.

- Incidentul a avut loc, luni dimineața, pe DN 69, in apropiere de Sanandrei, județul Timiș, dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului din cauza condițiilor meteo vitrege și a intrat cu mașina intr-un copac aflat pe marginea drumului, informeaza De Banat.„In urma impactului, a rezultat decesul unui…

- Un barbat de 35 de ani a murit, iar o tanara de 21 de ani a fost ranita grav, duminica, in județul Teleorman. Autoturismul condus de barbat a parasit șoseaua intr-o curba la dreapta și a intrat frontal intr-un copac.Accidentul a avut loc in zorii zilei, in comuna Putineiu, potrivit mediafax.…

- S-a aflat cine era barbatul in varsta de 46 de ani care a murit dupa ce a cazut de la etajul noua al unui bloc din București. Potrivit autoritaților, acesta era persoana publica. Mai mult, el se mutase in Romania, in urma cu 7 ani. Iata despre cine este vorba!

- Romania si Bulgaria au raportat focare de gripa aviara inalt patogena in randul pasarilor de curte, a anuntat vineri Organizatia Mondiala pentru Sanatatea Animalelor (the World Organisation for Animal Health,WOAH), in contextul in care Europa se confrunta cu o recrudescenta sezoniera a acestei boli,…

- TRAGEDIE in Alba: Un barbat de 70 de ani a murit, strivit de un copac taiat de alta persoana chiar in curtea sa TRAGEDIE in Alba: Un barbat de 70 de ani a murit, strivit de un copac taiat de alta persoana chiar in curtea sa Potrivit reprezentanților IPJ Alba, un barbat de aproximativ 70 de ani, din…

- Inca o persoana ranita in exploziile de la Crevedia a murit, iar bilantul deceselor a ajuns la sase, dupa cum reiese din datele comunicate azi de Ministerul Sanatatii privind starea victimelor. Este vorba despre unul dintre cei doi pacienti cu arsuri transferati in Germania. Celalalt este in continuare…