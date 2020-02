Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 40 de romani au fost arestati in Spania, intr-o ampla operatiune impotriva furtului de deseuri de hartie. O banda foarte bine organizata, formata aproape in intregime din romani, fura deseurile de hartie si carton din containerele instalate pe strazile din Madrid.

- O retea acuzata ca trecea migranti marocani in Spania prin Gibraltar a fost destructurata, au anuntat duminica politia spaniola si politia din acest teritoriul britanic, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Trei persoane au fost arestate in Gibraltar in cadrul acestei operatiuni lansate in noiembrie…

- Ultima actiune politieneasca, desfasurata la sfarsitul lunii noiembrie, a dus la capturarea altor cinci membri au gruparii, toti romani (originari din judetele Galati si Braila), iar audierea lor a scos la iveala noi detalii despre modul de actiune al raufacatorilor. Captura s-a produs dupa ce indivizii…

- Arestati in urma cu cateva zile, cativa dintre membrii bandei au povestit anchetatorilor lucruri incredibile despre modul de operare folosit. Gruparea ar avea peste 100 de membri, cei mai multi dintre ei romani, aproape jumatate fiind prinsi in cateva descinderi din perioada 2015-2019.

- Politia britanica a arestat 17 romani, in urma unei operatiuni care a vizat destructurarea unei retele internationale de trafic de carne vie. Politistii au descoperit 29 de presupuse victime in urma interventiei.