- Jucatoarea de tenis Gabriela Ruse (53 WTA) s-a calificat in turul doi al turneului de categorie WTA 250 de la Birmingham. Ruse a invins-o pe Qiang Wang (China, 146 WTA), scor 7-6 (6), 7-6 (12). In turul doi, Ruse va evolua cu invingatoarea meciului dintre Jana Fett (Croatia - locul 262) si Shuai Zhang…

- Gabriela Lee, locul 156 mondial, a ratat, duminica, accederea pe tabloul principal la turneul de categorie WTA 250 de la Birmingham. Romanca a fost invinsa in ultimul tur al calificarilor de favorita principala, croata Donna Vekic (90 WTA), scor 6-3, 6-1. Favorita 2 pe tabloul principal la Birmingham…

- Simona Halep este a doua favorita a turneului WTA 250 de la Birmingham, dotat cu premii totale de 251.750 de dolari care va incepe luni. In prima runda va infrunta o adversara venita din calificari. Menționam ca alte doua romance se afla pe tabloul principal al turneului, Sorana Cirstea si Gabriela…

- Gabriela Ruse (57 WTA) a obținut o victorie importanta impotriva sportivei Shelby Rogers (48 WTA), jucatoarea noastra (prezenta pe tabloul principal in calitate de lucky loser) obținand calificarea in turul al doilea de la WTA Roma. Dupa ce a cedat primul set, scor 6-3, Gabriela a reușit sa puna cu…

- Simona Halep, locul 21 WTA, a invins-o, luni, cu scorul de 6-4, 6-4, pe frantuzoaica Alize Cornet, locul 34 WTA, in turul I al turneului de la Roma. Cornet a inceput meciul cu Halep la fel cum l-a abordat pe cel castigat in fata ei in optimile de finala ale Australian Open. Frantuzoaica a fost ofensiva…

- Irina Begu (Romania, 62 WTA) a caștigat clar meciul cu Ekaterine Gorgodze (Georgia, 118 WTA), din runda inaugurala a calificarilor turneului WTA 1000 de la Madrid (Spania). Irina Begu mai are nevoie de o singura victorie pentru a urca pe tabloul principal de la Madrid. Irina a servit 6 ași și a comis…

- Gabriela Ruse și Sorana Cirstea au ratat calificarea in turul al treilea la Miami, iar Irina Begu (70 WTA) ramane singura reprezentanta a Romaniei la turneul din seria WTA 1000. Gabriela Ruse, chinuita inca de problemele medicale dupa ce a avut Covid și pneumonie, și-a incheiat aventura la turneul de…

- Simona Halep (Romania, 26 WTA) a vorbit dupa semifinala dramatica de la Indian Wells, scor 6-7(6), 4-6 cu Iga Swiatek, aratandu-se foarte dezamagita la conferința de presa. Simona Halep regreta faptul ca nu a putut caștiga primul act al meciului cu Iga Swiatek, in ciuda faptului ca a avut doua ocazii…