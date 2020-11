Româncele, victimele exploatării sexuale în Marea Britanie în contextul covid Politia britanica a descoperit opt romance – care purtau „scuturi faciale” si masti – intr-o descindere intr-un bordel in sud-estul Angliei, pe ai carui pereti erau expuse fise de sanatate si certificate de securitate covid-19, o pandemie care pare sa usureze activitatea traficantilor sexuali, care pot obtine un profit de un milion de lire sterline (1,1 milioane de euro) pe an intr-un bordel, relateaza The Guardian. Un flacon urias cu dezinfectant pentru maini se afla la intrarea in bordel, scrie cotidianul britanic, care precizeaza ca operatiunea a avut loc in… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

