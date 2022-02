Stiri pe aceeasi tema

- ''The Power of the Dog'', (tradus la noi "In ghearele cainilor"), un western cu accente sumbre si psihologice, difuzat de Netflix, are cele mai multe sanse la premiile Oscar din acest an, fiind nominalizat la 12 categorii, printre care si cea pentru cel mai bun film, relateaza

- Peter Bogdanovich, regizorul american cunoscut pentru filme precum "The Last Picture Show" și "Paper Moon", a murit la varsta de 82 de ani, a confirmat joi agentul sau, conform BBC, relateaza Mediafax. Drama sa The Last Picture Show din 1971, laa care a fost și co-scenarrist, i-a adus opt…

- Grupul de televiziune Canal+ renunta sa transmita ceremonia de decernare a premiilor Festivalului de Film de la Cannes, din cauza audientei tot mai scazute din ultimii ani, scrie presa franceza, informeaza News.ro. France Televisions este posibil sa preia drepturile de difuzare, discutiile…

- „Batalia de la lacul Changjin", un film chinezesc despre razboiul din Coreea (1950-1953), a doborat toate recordurile de incasari in tara sa de origine si a condus la arestarea unui jurnalist critic, relateaza joi AFP, inf0rmeaza Agerpres. Filmul, lansat cu ocazia Zilei Nationale, pe 1 octombrie,…