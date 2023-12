Românca din fruntea Opoziției sârbe continuă greva foamei! Ce riscă? Starea sanatații romancai Marinikai Tepic se deterioreaza. Ea este „figura de frunte a celui mai mare partid al Opoziției sarbe”. Agenția Reuters scrie despre greva foamei a Marinikai Tepic sub titlul „Femeia din fruntea Opoziției sarbe iși continua greva foamei, dar sanatatea ei se deterioreaza”, afirmand ca „figura de frunte a celui mai mare partid de opoziție sarba” protesteaza impotriva furtului la alegeri. Ea se afla in a noua zi fara mancare. Potrivit Reuters, coalitia de opozitie Serbia Against Violence, care s-a clasat pe locul al doilea in alegerile generale din 17 decembrie, a acuzat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

