Stiri pe aceeasi tema

- Scriitorul britanic de origine indiana Salman Rushdie a fost distins duminica cu Premiul pentru Pace la Targul International de Carte de la Frankfurt, in cadrul unei editii umbrite de conflictele actuale din lume, informeaza DPA. Luand cuvantul in biserica istorica St. Paul din oras, Rushdie, in varsta…

- Germania intentioneaza sa furnizeze Ucrainei noi sisteme de aparare aeriana pentru a ajuta Kievul sa protejeze navele cu cereale de posibilele atacuri rusesti, informeaza Bloomberg citand surse guvernamentale, nooteaza Agerpres. Potrivit acestor surse, care au dorit sa isi pastreze anonimatul, Germania…

- Cel de-al saselea deces in urma exploziei s-a produs in 30 septembrie, fiind vorba despre o persoana cu arsuri pe mai mult de 40% din suprafata corpului, potrivit raportului privind starea victimelor publicat astazi, 2 octombrie, de catre Ministerul Sanatații.Pacientul decedat sambata era internat la…

- Ce drepturi de pensie au romanii din strainatate, care sunt documentele și unde trebuie depuse Ce drepturi de pensie au romanii din strainatate, care sunt documentele și unde trebuie depuse Beneficiarii sistemului public de pensii din Romania stabiliți in strainatate pot primi pensia pe teritoriul statului…

- Politicile de munca si situatia muncitorilor sezonieri romani au fost analizate, miercuri, de ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura-Oprescu, cu Ambasadorul Germaniei in Romania, Peer Gebauer, transmite Ministerul Muncii intr-un comunicat.

- V-ați intrebat vreodata, daca actul de la 23 August 1944 nu ar fi avut loc, ce s-ar fi intamplat cu Romania? Da, daca am fi ramas aliați cu Germania nazista și cu Italia fascista, așa cum considera unii ca ar fi trebuit sa o facem, ca sa nu “tradam” alianța cu nemții. Am explicat de […] Articolul Fara…

- Chiar daca pentru unii este greu de crezut, ei bine, exista totuși in Romania un oraș, unde oamenii sunt cei mai fericiți. S-a stabilit asta in urma unor studii și vorbim despre unul dintre cele mai indragite orașe din țara noastra. Care este orașul din Romania in care locuiesc cei mai fericiți oameni.…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, joi, doua decrete privind inființarea a doua consulate generale in Germania: Consulatul General al Romaniei la Frankfurt pe Main și Consulatul General al Romaniei la Hamburg. Primul decret privește inființarea Consulatului General al Romaniei la Frankfurt pe Main,…