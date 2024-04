Stiri pe aceeasi tema

- Pregatirile pentru organizarea Forumului Internațional de Afaceri Timișoara, premiera CCIA Timiș in sistemul cameral romanesc și european, se apropie de final. Din cele 7 țari participante, s-au inregistrat pana in prezent pentru intalnirile B2B peste 90 de companii din strainatate – Serbia (32), Turcia…

- Pregatirile pentru organizarea Forumului Internațional de Afaceri Timișoara, premiera CCIA Timiș in sistemul cameral romanesc și european, se apropie de final. Din cele 7 țari participante, s-au inregistrat pana in prezent pentru intalnirile B2B peste 90 de companii din strainatate – Serbia (32),…

- Forțele Navale Romane organizeaza, in perioada 8 - 21 aprilie, exercițiul multinațional „Sea Shield 24”, la care vor lua parte 12 state aliate și partenere, precum Bulgaria, Franța, Georgia, Grecia, Italia, Marea Britanie, Moldova, Regatul Țarilor de Jos, Polonia, Portugalia, Turcia și SUA.

- Romania s-a clasat anul trecut pe locul doi in Uniunea Europeana la floarea-soarelui din punct de vedere al productiei obtinute, dupa Franta. A pierdut prima pozitie ocupata in 2022. A fost pe primul loc ca suprafata cultivata, recolta totala situandu-se la 2,028 milioane de tone de pe o suprafata de…

- Intr-o seara in care tricolorii au fost surclasați de Columbia, la Madrid, dupa un amical in care scorul final nu reflecta, totuși, diferența valorica de pe teren, o veste proasta a venit și din Polonia. Pentru ca aici, la Wroclaw mai precis, Ucraina a trecut de Islanda și și-a rezervat biletele pentru…

- Potrivit documentului intern, intocmit de Comisia Europeana, UE va pierde in curand aproximativ 5% din totalul importurilor de gaze naturale, in principal catre Europa Centrala și de Sud-Est.Daca aceasta pierdere este combinata cu o perioada de frig prelungit, se adauga in nota, ar putea crea un scenariu…

- Naționala de fotbal U20 a Romaniei va participa pentru a patra oara consecutiv la Elite League. In ediția 2024-2025 a competiției Romania va intalni Germania, Anglia, Italia, Cehia, Portugalia, Turcia și Polonia. Federația Romana de Fotbal a anunțat, pe site-ul sau, joi, programul naționalei U20…

- Populiștii ”antieuropeni” au șanse crescute sa iasa pe primul loc in sondajele din Austria, Belgia, Cehia, Franța, Ungaria, Italia, Olanda, Polonia și Slovacia, și pe locul doi și trei in Romania, Bulgaria, Finlanda, Germania, Portugalia, Letonia, Spania și Suedia, susține analiza realizata de European…