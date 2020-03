Stiri pe aceeasi tema

- Un roman infectat cu noul coronavirus care nu a respectat recomandarile autoritatilor spaniole de a ramane 14 zile in autoizolare a fost preluat de pe Aeroportul Otopeni si transportat cu izoleta la Institutul Matei Bals. In ciuda faptului ca era confirmat pozitiv, romanul s-a imbarcat in avion la Madrid,…

