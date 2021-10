Stiri pe aceeasi tema

- La Roma, capitala Italiei, va fi inaugurata pe 26 octombrie, intr-o ceremonie oficiala, o strada care va purta numele scriitorului columbian Gabriel Garcia Marquez, pentru a i se aduce un omagiu laureatului cu premiul Nobel pentru Literatura, care a trait in acest oras in anii 1950, relateaza miercuri…

- Scriitorul Abdulrazak Gurnah a castigat joi premiul Nobel pentru literatura pe anul 2021, potrivit unui anunt facut de Academia Suedeza din Stockholm. Laureatul din acest an a fost recompensat pentru "intelegerea sa lipsita de compromisuri si plina de compasiune a efectelor colonialismului…

- Un antreprenor italian a lansat primul automat de pizza din Roma. Aparatul amesteca și intinde aluatul, adauga sosul și ingredientele și gatește pizza in doar trei minute, potrivit The New York Times . Dar, cu toate ca se crede ca italienii pot manca pizza oricand și oriunde, se pune intrebarea daca…

- Echipele masculine de baschet ale Frantei si Australiei au bifat, miercuri, a doua lor victorie la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Dupa ce a invins campioana olimpica en titre, SUA, Franta a dispus miercuri de Cehia cu 97-77, condusa de Evan Fournier (21 puncte), Nando de Colo (17 p, 8 recuperari) si…

- Venetia a evitat in extremis joi inscrierea in lista Patrimoniului mondial in pericol, propusa de UNESCO cu putin timp inainte de anuntul Italiei de a interzice navele de croaziera sa patrunda in laguna, scrie AFP. Comitetul Patrimoniului mondial reunit la Fuzhou, in China, a luat act de aceasta…

- Episcopul Siluan al Italiei rememoreaza, intr-un interviu, inceputurile misiunii sale in randul romanilor din Peninsula. „Pe 1 iulie 2004, am fost transferat, cu atribuții ca episcop vicar, spre ceea ce atunci era organizat ca Vicariat, in Italia, unde erau deja peste 30 de parohii. Transferarea…