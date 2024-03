Bilanțul Alinei Gorghiu: 131 de fugari recuperați de România de la începutul anului Ministrul Alina Gorghiu a dezvaluit cat a platit anul trecut statul roman pentru a aduce fugarii in tara. Ministrul Justiției , Alina Gorghiu, a declarat ca in acest an au fost aduși inapoi in țara 131 de fugari, ceea ce inseamna o medie de doua persoane pe zi. De asemenea, a fost inițiat un proiect de lege, care a trecut de etapa transparenței decizionale și urmeaza sa ajunga in curand in Parlament, prin care fugarilor aduși inapoi in Romania li se va solicita decontarea cheltuielilor pentru repatriere. Aceasta survine in contextul in care statul roman cheltuie anual 10 milioane de lei pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- ”Anul acesta au fost adusi in tara 131 de fugari, in medie doi fugari pe zi. Ieri, pntru ca zilnic ma uit pe date, ieri ne-au sosit in tara doi fugari din Olanda. Unul condamnat pentru tentativa de omor si uui condamnat pentru furt. Astazi trebuie sa soseasca un alt fugar pe care il aducem din Germania.…

