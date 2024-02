Noi transporturi de mobilier second-hand, oprite la frontieră. Trebuiau să ajungă și-n Maramureș Nu mai puțin de 11 transporturi totalizand 185 de tone de deșeuri au fost oprite la vama in ultima saptamana de comisarii Garzii de Mediu. Astfel, in perioada 02.02.2024 – 08.02.2024, in punctele de trecere a frontierei Borș II, Giurgiu și PTF Nadlac II, comisarii Garzii Naționale de Mediu – comisariatele județene Bihor, Giurgiu și Arad, nu au permis intrarea in țara a acestor transporturi. „La Bihor, au fost respinse 4 autotrenuri cu aproximativ 54 de tone – ajutoare umanitare, mobilier second hand, jucarii, etc. Transporturile erau din Germania și Olanda, iar destinari erau județele Sibiu, Maramureș… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

