Stiri pe aceeasi tema

- Roger Federer a declarat recent ca se simte foarte bine și ca nu se gandește la retragere. Elvețianul a mai anunțat ca anul viitor va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo.”A fost o cariera minunata. Nu ar fi putut sa fie mai bine de atat. Tot ce știu este ca totul s-a petrecut foarte…

- La aproape 39 de ani, pe care-i va implini pe 18 decembrie, Marian Dragulescu inca face performanța in gimnastica. Singurul gimnast roman calificat la Jocurile Olimpice de vara 2020 se considera indreptațit sa cucereasca o medalie la Tokyo. "Imi doresc o medalie la Tokyo. Sper sa prind o zi buna, sper…

- Tenismanul elvetian Roger Federer va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Jucatorul cu cele mai multe titluri cucerite in turnee de Mare Șlem - 20 la numar - a anuntat ca va juca la competitia olimpica din vara viitoare, daca nu va fi accidentat.

- Veste buna pentru fanii marelui campion elvețian (dar și pentru iubitorii tenisului de calitate): Roger Federer a confirmat ca va juca la Jocurile Olimpice de la Tokyo (24 iulie - 9 august 2020).Anunțul lui Federer a venit cu ocazia unui meci demonstrativ care a avut loc la Tokyo. "Am…

- Mihai Stoichița, președintele Comisiei Tehnice din cadrul FRF, se teme de impactul pe care-l va avea deplasarea lotului naționalei al Romaniei la Jocurile Olimpice de la Tokyo de anul viitor. „Va fi o atmosfera de vis. Noi, fotbaliștii, stam mereu intr-un hotel. Acolo (n.r. - la Olimpiada de la Tokyo)…

- Marian Dragulescu s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020. Sportivul în vârsta de 38 de ani este cel mai medaliat gimnast român din istorie, cu 31 de trofee obținute la competițiile internaționale majore, potrivit Mediafax.Triplu medaliat la Jocurile Olimpice,…

- Pugilistul Andrei Aradoaie, 23 ani, a declarat, marti, cu prilejul prezentarii lotului olimpic masculin ca a aratat la Mondialele din Rusia ca este un pretendent la calificarea la Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo. ''La Campionatul Mondial am avut o evolutie in care s-a vazut clar ca am sanse…

- Pugilista Lacramioara Perijoc, campioana europeana de senioare in Spania la categoria 54 kg, si-a fixat ca obiectiv pentru 2020 calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo si obtinerea unei medalii. Cu prilejul unei conferinte de presa, de prezentare a lotului feminin olimpic al Romaniei,…