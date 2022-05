Stiri pe aceeasi tema

- Marele maestru si multiplu campion mondial Garry Kasparov, prezent in aceste zile la Bucuresti cu ocazia turneul de sah Superbet Chess Classic Romania 2022, a declarat, joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca viitorul dictaturii președintelui rus Vladimir Putin in Rusia depinde exclusiv de rezultatul…

- Președintele Belarusului, Alexandru Lukașenko, a respins, in timpul unei conferințe susținute, miercuri, la Vladivostok, posibilitatea ca țara sa devina parte a Rusiei, precizand ca cele doua „state independente” vor construi impreuna o „unitate”, informeaza Interfax.ru . „Ei (n.r. – SUA și UE) spun…

- Dictatorul de la Kremlin vrea sa sarbatoreasca invazia Rusiei in Ucraina, in stil nord-coreean. In cea de-a 23-a zi a razboiului inceput de Vladimir Putin in Ucraina, un miting pro-Kremlin pentru a marca cea de-a opta aniversare de la anexarea ilegala a Crimeei de catre Rusia are loc vineri pe stadionul…

- „Tot ceea ce atinge Putin moare. Sunt impotriva razboiului. Sunt impotriva ocupației. Sunt impotriva genocidului poporului ucrainean”, a scris Nevzlin intr-o postare pe Facebook.Nevzlin a fost printre primii oligarhi ruși proeminenți care și-au impus un exil in Israel, fugind de ceea ce el a descris…

- Rus de origine armeana-evreiasca, Gari Kasparov (58 de ani), fost campion mondial la șah și președintele Fundației pentru Drepturile Omului, condamna Rusia intr-o serie de postari pe Twitter și face mai multe recomandari conducatorilor lumii. Vladimir Putin, președintele Rusiei, a ordonat in zori atacul…