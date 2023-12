Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri 20 decembrie, va avea loc, in organizarea Casei de Cultura a Municipiului Timișoara, evenimentul ”Rock Pentru Revoluție” in Piața Victoriei, la fața locului urmand sa concerteze Sonatic (de la ora 18), RockING (ora 19) și Rezident Ex (20). Formația Sonatic a luat nastere in data de 10 decembrie…

- Alina Sorescu a cantat duminica seara in deschiderea Targului de Craciun pe scena amplasata in Piața Victoriei, iar reprezentanții Casei de Cultura a Municipiului Timișoara au anunțat care sunt urmatoarele concerte. Au fost invitați artiști din diverse genuri muzicale.

- The Bandits, trupa alcatuita din Sorin Stroie (chitara), Tibor Aranyi (bass), Alexandru Munteanu (tobe) și Razvan Munteanu (voce) va susține in aceasta saptamana doua concerte „acasa“, primul dintre acestea urmand sa se desfașoare miercuri 29 noiembrie de la ora 19 pe scena din Piața Victoriei, in cadrul…

- Inființat in anul 1968, Ansamblul „Timișul” al Casei de Cultura a Municipiului Timișoara a devenit, de-a lungul timpului, una dintre poveștile de succes ale Banatului. Joi, 9 noiembrie, de la ora 18:00, la Filarmonica „Banatul”, va avea loc aniversarea Ansamblului „Timișul”, care implinește 55 de ani.

- Cvartetul Promusica Academica din Iași a obținut Trofeul Festivalului Internațional „Ciprian Porumbescu", ediția 2023. Decernarea trofeului a avut loc in cadrul festivitații de premiere, Gala Laureaților, joi, 19 octombrie 2023, pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava, in ...

- Melomanii sunt așteptați duminica 15 octombrie de la ora 19 la Colegiul Național de Arta „Ion Vidu” din Timișoara pentru un spectacol special care poarta numele de „String Theory”. „«String Theory» aduce pentru prima data in Timișoara muzica orchestrala contemporana și muzica de film intr-un format…

- Dupa o lupta juridica intinsa pe o perioada de 9 ani, ultimul capitol din saga procesului pentru revendicarea Casei de Cultura a Sindicatelor din Onești s-a incheiat marți, 3 octombrie. Aceasta a reprezentat ultima zi in care Asociația Naționala a Caselor de Cultura a Sindicatelor din Romania (ANCCSR)…

- Duminica, 24 septembrie, in cadrul proiectului Saptamana Europeana a Sportului, are loc a treia ediție a competiției destinata testarii forței fizice “MIOVENI STREET WORKOUT CHALLENGE” powered by FLUX – Street Workout Team!Competiția va fi organizata pe platoul din Centrul Civic, in fața Casei de Cultura…