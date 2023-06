Stiri pe aceeasi tema

- O noua ediție a Festivalului Etniilor va avea loc la finele saptamanii viitoare la Muzeul Satului Banațean din Timișoara. Sarbi, bulgari, evrei, maghiari, rromi, ucraineni, slovaci, germani și machedoni vor recrea atmosfera Banatului de altadata grație unui eveniment organizat de Centrul de Cultura…

- RESITA – Imagini pitoresti din Banatul Montan, retinute in fuga creionului sau penitei lui Francisc Matias! Galeria Directiei Judetene pentru Cultura a gazduit, vineri, vernisajul ineditei expozitii de grafica in tus, creion si carbune a plasticianului resitean Francisc Matias. Intitulata „Hoinareli…

- La sfarșitul acestei saptamani, amatorii de rock din Timișoara sunt așteptați la o seara de concerte cu White Mahala și Monokrom, evenimentul organizat de clubul Manufactura urmand sa se desfașoare sambata 27 mai de la ora 19, la Codru Urban Garden, in incinta Cazarmei U din Piața Maraști. White Mahala…

- Pianistul romano-american de jazz Lucian Ban, contrabasista franceza Sarah Murcia si violistul american Mat Maneri vor sustine o serie de concerte, masterclass-uri si discutii post-concert la Bucuresti, Timisoara si Brasov, intr-un program original inspirat din muzica populara romaneasca, jazz si muzica…

- Institutul Italian de Cultura din București a organizat impreuna cu Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Timișoara, condus de Ada Hausvater, „Bros”, un spectacol puternic, profund și surprinzator, in regia italianului Romeo Castellucci, care a deschis stagiunea de teatru in cadrul programului Capitalei…

- Formația Robin and the Backstabbers va susține doua concerte la Timișoara, evenimentele urmand sa se desfașoare joi, 6 aprilie, și vineri, 7 aprilie, de la ora 20, la D’arc. Adunați in 2010 de catre solistul și compozitorul Andrei Robin Proca dupa o calatorie solitara de o saptamana prin Munții Calimani,…

- Cea de-a 11-a ediție a festivalului Analog Mania – care a debutat la sfarșitul saptamanii trecute la Timișoara – reunește artisti din mai multe țari europene, iar unul dintre proiectele centrale ale acestui eveniment este „Side by Side”, o expozitie care celebreaza centenarul productiei de film de amatori…

- Joi seara, clubul Manufactura a fost gazda unei noi seri dedicate scenei muzicale locale, de aceasta data in fața publicului fiind prezenți trupa Nuybai și Ioan Popovici, care a cantat alaturi de Dan Oros și Alin Costache. Ioan Popovici a debutat in scena muzicala prin 2002 alaturi de formația Effect,…