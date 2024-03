Stiri pe aceeasi tema

- La doar cateva zile dupa concertul pe care l-a susținut in Timișoara, Dora Gaitanovici revine cu un recital – surpriza, care va avea loc joi, 7 martie, de la ora 18:00, in Piața Unirii. Dora Gaitanovici este un proiect muzical tanar, indrazneț și complex. Dupa un episod devenit viral la DWMT și participarea…

- Moment festiv in Piața Unirii din Timișoara. Zeci de oameni au luat parte la ceremonia organizata cu ocazia marcarii momentului in care s-au unit principatele Romane. Programul a cuprins un serviciu religios și discursuri din partea autoritaților locale și județene.

- Primul concert in Timișoara din acest an susținut de formația Robin and the Backstabbers va fi un eveniment dedicat exclusiv elevilor și studenților. Concertul va avea loc in data de 12 ianuarie de la ora 17.30 la D’Arc, iar accesul in sala se va face pe baza carnetului. In aceeași zi, de la ora 20.30…

- Surpriza neplacuta pentru mii de timișoreni in noaptea de Revelion la Timișoara. Foarte mulți oameni, mulți insoțiți de copii, au sosit din toate cartierele orașului și din localitațile periurbane pentru a se bucura de artificiile promise de primarie. Așa cum s-a intamplat in Timișoara in ultimii mulți…

- Trecerea dintre ani va fi sarbatorita in fel și chip in cluburile, restuarantele și salile de evenimente din Timișoara. Piața Victoriei , ora 18 – Revelion – VERSUS, Phaser, Blazzaj, The TM Groove, Dincolo De Ziduri, Monokrom, Pragu’ de Sus , The Motans, ZoleeVee. – gratis. Dance Ballroom Event – Vahabundos…

- Concerte de sarbatori in centrul Timișoarei. Miercuri, 27 decembrie, a treia zi de Craciun și sarbatoarea Sf. Ștefan, formația Direcția 5 va canta pentru toți cei care vor fi prezenți in Piața Victoriei de la ora 19. In seara de 31 decembrie, de Revelion, concertele vor incepe la ora 18., cand pe scena…

- Mii de oameni au participat sambata seara in Piața Unirii la evenimentele prilejuite de inchieierea Capitalei Culturale Europene 2023. Seara a debutat cu concertul susținut de Emma și a continuat cu Roisin Murphy. Solista irlandeza și-a inceput concertul cu Can’t Replicate, unul din hiturile incluse…

- Cateva mii de oameni au venite, vineri seara, in Piața Unirii pentru a asista la spectacolul de inchidere a exercițiului de Capitala Europeana a Culturii la Timișoara. Pe scena au urcat pe rand Klangphonics Live Mix, Delia, Katie Melua. Un punct apreciat de cei care au ramas pana la ore tarzii a fost…