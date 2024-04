Stiri pe aceeasi tema

- Banca Naționala a Romaniei a organizat a patra ediție a „Zilelor Porților Deschise” cu ocazia celebrarii a 144 de ani de la inființare. Pe parcursul a doua zile, in 18 și 19 aprilie, publicul a avut oportunitatea de a participa la tururi ghidate desfașurate la sucursala BNR din centrul Timișoarei.

- Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, a anuntat ca o sedinta de Guvern ar putea avea loc saptamana viitoare, la Timisoara, pentru a aproba construirea unui nou stadion si demolarea actualului.”Noul stadion al Timisoarei a intrat in ultima etapa.

- Elevii de la cercurile Palatului Copiilor din Timișoara dar și de la Clubul Copiilor din Jimbolia au pregatit o expoziție speciala, dedicata venirii primaverii. Timișorenii sunt chemați luni, 15 aprilie, la Centrul pentru Cultura și Arta al Județului Timiș, la vernisajul expoziției „Portretul Primaverii”.

- Autor: Claudia Sofianu, Partener, liderul departamentului Impozit pe venit și contribuții sociale, EY Romania Indiferent de instrumentele de forța de munca, oamenii sunt cei care, in cele din urma, au viziunea, construiesc și experimenteaza schimbarile profunde din status quo-ul muncii. Șansele de creștere…

- Duminica, atunci cand credincioșii catolici celebreaza Invierea Domnului, la Timișoara se va deschide Targul de Paști. Evenimentul va dura pana in 6 mai, iar Casa de Cultura a Municipiului a pregatit mai multe manifestari.

- Cei care cauta marțișorul perfect in aceste zile, in Piața Victoriei din Timișoara au parte de un adevarat „spectacol” vizual. Cum zona cea mai circulata din oraș le este dedicata artiștilor, aceștia s-au intrecut in maiestrie sa creeze cele mai frumoase simboluri ale vestirii primaverii. Toate sunt…

- Piața Libertații din Timișoara va gazdui ediția din acest an a Targului de Paște. Casa de Cultura a Municipiului așteapta comercianții sa se inscrie. Vor fi disponibile aproximativ 30 de casuțe.

- Punctul principal al programului propus de Consiliul Județean Timiș pentru Capitala Culturala a Timișoarei, expoziția „Brancuși: surse romanești și perspective universale”, a ajuns la final. Succesul la public a fost unul deosebit, peste 130.000 de persoane au vizitat evenimentul, chiar și in ultima…