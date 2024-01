Robotul umanoid Tesla va avea concurență! Parteneriatul încheiat de BMW Startup-ul american de robotica Figure a semnat un parteneriat cu BMW Manufacturing pentru a-si desfasura robotii umanoizi in unitatea producatorului de masini din SUA, pe masura ce mai multe companii apeleaza la roboti asemanatori oamenilor pentru a indeplini anumite sarcini fizice, transmite Reuters, conform news.ro. Acesta marcheaza primul acord comercial pe care Figure l-a semnat de la infiintarea sa in 2022. Desi compania nu a dezvaluit cati roboti va folosi BMW, parteneriatul va incepe cu un numar mic si se va extinde daca obiectivele de performanta vor fi indeplinite, potrivit… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Volkswagen (VW) a depasit anul trecut Tesla in Germania pe segmentul vanzarilor de vehicule electrice (EV), conform datelor Autoritatii Rutiere Germane (KBA), transmit DPA si Reuters, potrivit Agerpres.Aproximativ 70.600 masini complet electrice Volkswagen au fost inmatriculate pe piata germana…

- CEO-ul unui startup indian in domeniul Inteligentei Artificiale (AI), Suchana Seth, a fost arestata, suspectata de uciderea fiului sau in varsta de 4 ani, dupa ce cadavrul copilului a fost gasit in bagajul acesteia, a anuntat marti politia, citata de Reuters.

- Compania chineza Xiaomi dezvaluie primul model de mașina electrica. SU7 iși propune sa rivalizeze cu Porsche sau Tesla. Xiaomi este cunoscut pentru producția de telefoane și gadget-uri,aventurarea sa pe piața mașinilor electrice fiind o premiera. Sedanul SU7, unde SU reprezinta prescurtarea pentru „Speed…

- Acordul vine la aproape un an dupa ce autoritatile olandeze pentru concurenta au blocat planurile RTL de a achizitiona rivalul Talpa, spunand ca grupul fuzionat ar fi prea dominant pe piata olandeza. ”Fuziunea dintre RTL Nederland si DPG este cu siguranta a doua cea mai buna optiune, dar totusi una…

- Prima faza ar trebui sa fie operationala pana la jumatatea anului 2024, a declarat vineri YTL Power International, intr-un comunicat. Reuters a rrelatat, vineri, in exclusivitate, citand surse, ca Nvidia si YTL erau in discutii avansate pentru un parteneriat pentru infrastructura AI, inclusiv supercomputere…

- Mika este primul robot umanoid din lume ce a fost numit in funcția de director al unei companii. Robotul este creația unei colaborari intre Hanson Robotics și compania poloneza de rom Dictador. „Nu am weekend-uri libere – sunt disponibila 24/7, sunt pregatita sa iau decizii executive și sa creez un…

- Mii de persoane și-au declarat interesul pentru a le fi implantate cipuri in creier, dupa ce Neuralink – startup-ul lui Elon Musk – a primit la inceputul acestui an aprobarea autoritaților pentru a incepe testele pe oameni, potrivit Bloomberg. Startup-ul cu cipuri cerebrale spera sa implanteze un dispozitiv…

- Situatia tensionata de la aeroportul din Hamburg, cu luarea de ostatici, s-a incheiat dupa 18 ore: Suspectul a fost arestat, fiica sa a fost salvataPolitia anunta ca a arestat un barbat si a salvat un copil care se afla in centrul unei presupuse luari de ostatici pe aeroportul din Hamburg, duminica,…