- Un brabat, de profesie medic, din Statele Unite ale Americii si-a cerut la batranete in casatorie iubita din liceu. Se pare ca cei doi s-au cunoscut in urma cu 60 de ani, și iși reluasera relația de o luna, moment in care barbatul a decis sa o suprinda cu o cerere in casatorie, chiar pe aeroportul din…

- Iulia Maria Parlea, 36 de ani, prezentatoarea rubricii „Vremea” din cadrul Știrilor ProTV, fosta partenera a fotbaliștilor Gabi Torje și Alexandru Pițurca, a vorbit despre marea ei pasiune, Grecia, și cum s-a indragostit iremediabil de taramurile elene. ...

- Sebastian Dobrincu are o cariera de succes și poate sa se declare un tanar norocs din toate punctele de vedere. Nu doar ca este cunoscut și o inspirație pentru mulți tineri, insa are alaturi de el femeia visurilor lui. Milionarul are planuri mari de viitor cu Ioana Ignat, iar toata lumea se intreaba…

- Gica Hagi a reactionat miercuri, 21 iunie, la DigiSport, dupa ce Ianis Hagi si-a cerut iubita in casatorie, precizand ca e foarte multumit ca parinte, informeaza Gazeta Sporturilor.Ianis Hagi și-a cerut iubita in casatorie la Paris, iar Gica Hagi a spus public ce le-a transmis tinerilor."O bucurie!…

- Ianis Hagi, in varsta de 24 de ani, a cerut-o in casatorie pe Elena Tanase, in varsta de 23 de ani, la Paris, orasul iubirii, informeaza Gazeta Sporturilor.Ianis Hagi a cerut-o in casatorie pe Elena Tanase la Paris, cu Turnul Eiffel in fundal, iar ea a spus, extrem de fericita, marele "Da", potrivit…

- Veste bomba in lumea sportului! Ianis Hagi și-a luat inima in dinți și a decis ca este timpul sa iși ceara iubita de soție. Internaționalul roman traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Elena, o tanara studenta care locuiește in Constanța. Cand vor face pasul cel mare. Ianis Hagi i-a dat…

- Apelul Adrianei Nica, iubita lui Sorin Oprescu, in procesul de evacuare inițiat de statul roman prin Agenția Naționala de Administrare Fiscala, a fost respins de catre Tribunalul București.Adriana Nica este acum obligata sa elibereze imediat vila din cartierul Primaverii. Judecatorii au stabilit ca…

- Deea este istorie pentru Dinu Maxer! Artistul de la trupa AXXA șocheaza! Are ganduri cat se poate de serioase cu noua lui iubita, bruneta Ada. Acesta spune ca Ada nu e nici pe departe o aventura pentru el. Artistul intenționeaza sa oficializeze relația cu bruneta in curand. Dinu a facut destainuiri…