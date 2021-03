Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca bugetul pe acest an a trecut in aplauzele neputintei, deoarece niciun amendament nu a fost aprobat, ceea ce nu s-a mai intamplat niciodata dupa 1989 pana in prezent. "E o a doua premiera nefericita, totusi, dupa…

- Consiliul Economic și Social este un consiliu politic, cu membri platiți din bani publici, dar fara vreun fel de raspundere pentru votul lor, apreciaza premierul Florin Cițu. „Este nevoie de reforma. Din temelii. Premiera in Romania. Consiliul Fiscal considera ca Romania are, in acest an, un buget credibil…

- Consiliul Economic și Social este un consiliu politic, cu membri platiți din bani publici, dar fara vreun fel de raspundere pentru votul lor, apreciaza premierul Florin Cițu, care spune ca este nevoie de reforma.

- Proiectul, inițiat de Guvern, a fost adoptat luni de Senat, forul decizional in acest caz, cu 84 de voturi ”pentru” și 54 ”impotriva.” Social-democrații au votat impotriva proiectului, propunand schimbarea legislației de funcționare. ”Avem inca lucruri nestiute despre Revolutie si nu vad ratiunea…

- Senatorul PSD Giurgiu, Robert Cazanciuc, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca educatia are cea mai mica alocare bugetara din ultimii 30 de ani, iar modul in care este alcatuit bugetul prezentat de Guvern afecteaza veniturile a peste zece milioane de romani, anunța AGERPRES.…

- Senatorul PSD, Daniel Zamfir, i-a solicitat public premierului Florin Cițu sa ofere informații despre conturile bancare. Social democratul susține ca prim-ministrul are bani in conturi off-shore pentru care nu platește impozit statului roman. „Inca din momentul investirii in funcția de ministru de finanțe,…