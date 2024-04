Stiri pe aceeasi tema

- Forțele armate rusești au lansat o noua serie de atacuri in Ucraina, totul in contextul in care șeful Administrației Prezidențiale ucrainene a declarat ca loviturile pe care le-a suferit Kievul in ultimele trei saptamani fac parte din pregatirile Rusiei pentru o ofensiva majora. Exista insa zvonuri…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu , pledeaza in favoarea unei sustineri sporite a Ucrainei , un ”meterez” al Republicii Moldova ”atat timp cat Kievul rezista” si considera ca ”trebuie ca Vladimir Putin sa fie oprit” de dragul securitatii europene, intr-un interviu publicat in editia de…

- ”Azi ne simtim in securitate multumita rezistentei Ucrainei, insa Europa - nu doar Europa, ci toate tarile care tin la respectarea frontierelor lor - ar trebui sa inteleaga ca Vladimir Putin trebuie sa fie oprit. Daca vrem pace, trebuie sa ajutam Ucraina prin toate mijloacele”, declara cotidianului…

- „Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, a discutat cu mine despre complexa problema regionala si geopolitica, in centrul careia se afla Gagauzia noastra. L-am informat pe Vladimir Vladimirovici despre actiunile ilegale ale autoritatilor din Moldova, care se razbuna pe noi pentru pozitia noastra…

- Razboi in Ucraina, ziua 711. Uniunea Europeana se pregateste sa impuna Rusiei un nou pachet de sanctiuni, inaintea implinirii a doi ani de la declansarea invaziei ruse care a declansat razboiul din Ucraina.

- Regiunea separatista pro-rusa a Republicii Moldova, Transnistria, a declarat ca are nevoie de mai mult gaz natural rusesc pentru functionarea industriei, in contextul in care aprovizionarea si costurile apar ca probleme electorale, informeaza Reuters.Republica Moldova a depins mult timp de Rusia…

- Rusia vrea sa poarte discuții cu Uniunea Europeana cu privire la livrarile de gaze naturale. Acordul de tranzit cu Ucraina expira la sfarșitul anului 2024. La inceputul acestei saptamani, diverse instituții media au citat guvernul ucrainean afirmand ca Kievul nu va discuta cu Moscova despre posibilitatea…

- Oficialul de la Chișinau a precizat ca a luat decizia de a demisiona cu „un amalgam de sentimente”, dar este mandru de realizarile obținute alaturi de președinta Maia Sandu in cei doi ani și jumatate de mandat in fruntea diplomației moldovene, potrivit declarațiilor facute intr-o conferința de presa…