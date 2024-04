Moldova face un pas uriaş spre România și UE. Miza – dependenţa faţă de Rusia Republica Moldova a demarat lucrari de racordare a retelei electrice cu cea a Romaniei vecine, in vederea reducerii dependentei de energia rusa, un dublu obiectiv – economic si politic -, relateaza AFP. Atingerea securitatii energetice este una dintre prioritatile acestei foste republici sovietice cu 2,6 milioane de locuitori. Pentru moment, Republica Moldova este complet dependenta de gazele naturale rusesti, iar peste 70% din electricitate provine de la o centrala situata in Transnistria, o regiune separatista prorusa situata in vestul tarii, la frontiera cu Ucraina. De la inceputul Razboiului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

