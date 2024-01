Stiri pe aceeasi tema

- Inteligența artificiala și alte tehnologii vor amplifica potențialul oamenilor și al organizațiilor de a atinge noi frontiere ale performanței in afaceri și nu numai Raport Accenture Technology Vision 2024 Lumea se afla in mijlocul unei schimbari tehnologice de proporții, pe masura ce inteligența artificiala…

- Principalele riscuri sistemice la adresa stabilitatii financiare s-au mentinut, dar se observa o intensificare a incertitudinilor economice si geopolitice la nivel global, potrivit Raportului asupra stabilitatii financiare publicat de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ”Principalele riscuri sistemice…

- In conditiile in care impactul inaspririi politicii monetare de catre BCE continua sa produca efecte, veniturile gospodariilor si ale companiilor, precum si finantele publice ar putea resimti efecte suplimentare, daca economia continua sa aiba o evolutie dezamagitoare, se arata intr-un raport al BCE."Perspectivele…

- Pietele bursiere europene au inchis luni in crestere, in pofida volatilitatii continue din Orientul Mijlociu, investitorii monitorizand date economice din Germania si asteptand in aceasta saptamana date economice in SUA, transmite CNBC. De asemenea, bursele de pe Wall Street au crescut spectaculos,…

- Atacurile repetate impotriva fortelor americane in Orientul Mijlociu risca sa atraga SUA intr-un conflict cu Iranul, chiar daca Washingtonul vrea sa evite extinderea conflictului intre Israel si Hamas in regiune, noteaza marti agenția France Presse intr-o sinteza in care citeaza un inalt responsabil…

- Orice posibila escaladare a razboiului Israel-Hamas prezinta un risc major pentru economia mondiala, ducand la cresterea preturilor energiei si perturband rutele comerciale cheie, au avertizat economisti citati de CNBC, transmite News.ro. Eforturile diplomatice ale unui numar mare de puteri internationale…