Un studiu al Departamentului american de Aparare, publicat joi, arata ca riscul expunerii la coronavirus in avioane este foarte scazut. Rezultatele reprezinta un semn bun pentru industria aviatica, care incearca sa iși recupereze pierderile provocate de pandemia de coronavirus, relateaza Hotnews.Chiar șicand fiecare loc este ocupat, sunt infecțioase in medie doar 0,003% particuledin aerul expirat, din zona de respirație a unui pasager care poarta masca.Testarea apresupus ca doar o singura persoana din avion este infectata și nu a simulatefectele mișcarilor pasagerului in avion.Studiul afost condus…