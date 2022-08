Stiri pe aceeasi tema

- Letonia și Estonia s-au retras din grupul de cooperare cu China, urmand exemplul Lituaniei, care s-a retras in luna mai a anului trecut. Aceasta decizie vine in contextul in care Occidentul critica China pentru intensificarea presiunii militare asupra Taiwanului, o insula guvernata democratic pe care…

- Fosta sefa a Senatului, Anca Dragu, a atras atentia ca Banca Nationala a majorat rata de politica monetara cu 75 puncte de baza, de la 4,75- la 5,5- pe an, acest lucru urmand sa duca la majorarea tuturor ratelor dobanzilor si, implicit, a ratelor la creditele bancare. "Majorarea ratei de politica monetara…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a respins ”ferm”, joi, demersul vicepresedintelui Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, care a publicat pe o retea de socializare „o harta care atribuie, in mod fantezist, teritorii ale Ucrainei Romaniei si altor state vecine Ucrainei”. Potrivit…

- Europa Centrala si de Est (ECE) s-ar confrunta cu un soc macroeconomic de amploare in cazul opririi livrarilor de gaz rusesc, arata Fitch intr-un raport privind impactul potential al rationalizarii gazelor naturale asupra ratingurilor suverane din regiune, citat de. Romania, Polonia si Lituania sunt…

- Deputatul PNL Cristian Bacanu a declarat, luni, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, ca are un mesaj catre cei care ies si vorbesc fara sa aiba o intelegere inainte in coalitie despre impozitare progresiva, el precizand ca in momentul in care s-a iesit si s-a vorbit despre eliminarea cotei…

- ”In momentul in care am iesit si am vorbit de eliminarea cotei unice, intreg mediul de afaceri a intrat in panica. Dupa ce a inceput razboiul din Ucraina, sunt multe companii care se gandesc sa isi redirectioneze investitiile planificate in Ucraina si Rusia catre statele din Flancul estic, Romania,…

- ”In momentul in care am iesit si am vorbit de eliminarea cotei unice, intreg mediul de afaceri a intrat in panica. Dupa ce a inceput razboiul din Ucraina, sunt multe companii care se gandesc sa isi redirectioneze investitiile planificate in Ucraina si Rusia catre statele din Flancul estic, Romania,…

- Peste 4.8 milioane de ucraineni au fost inregistrati ca refugiați in Europa dupa lansarea invaziei Rusiei pe 24 februarie, a anuntat joi Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR), relateaza agentiile AFP si DPA. Numarul ucrainenilor care dupa acea data au trecut granita fara a…