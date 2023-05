Stiri pe aceeasi tema

- Vaticanul este implicat intr-o misiune de pace pentru a incerca sa puna capat razboiului dintre Rusia și Ucraina, a declarat duminica seara, 30 aprilie, Papa Francisc, potrivit Reuters. „Exista o misiune in desfașurare acum, dar nu este inca publica. Cand va fi publica, o voi dezvalui”, a mai declarat…

- „Exista o misiune in desfașurare acum, dar nu este inca publica. Cand va fi publica, o voi dezvalui", a declarat duminica seara Papa Francisc, in timpul zborului spre casa dupa vizita de trei zile in Ungaria, relateaza Reuters.„Cred ca pacea se face intotdeauna prin deschiderea canalelor de comunicare.…

- Cateva state membre ale Uniunii Europene – Polonia, Ungaria si Slovacia – au impus interdictii de import pentru a-si proteja pietele interne de afluxul de cereale ucrainene mai ieftine, iar in weekend, Varsovia anuntase ca suspenda si tranzitul acestora prin Polonia, desi initial afirmase ca va suspenda…

- Conflictul militar din Ucraina s-ar incheia daca SUA si Uniunea Europeana ar inceta sa mai ofere sprijin financiar Kievului. Premierul ungar Viktor Orban a exprimat aceasta opinie intr-un interviu acordat vineri postului de radio Kossuth, mentionand ca el considera Ucraina insolvabila din punct de vedere…

- Vineri, 14 aprilie, premierul maghiar Viktor Orban a declarat ca Ucraina este un stat inexistent din punct de vedere economic și a pus sub semnul intrebarii asistența financiara acordata de Occident Kievului, relateaza TASS . „De fapt, Ucraina este o țara inexistenta din punct de vedere financiar.…

- Razboiul din Ucraina este „ingrijorator si periculos” pentru Ungaria si „amenintarea unui razboi mondial nu este o exagerare”, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban, in interviul saptamanal radiodifuzat, relateaza MTI, preluata de Agerpres. Orban a amintit ca „se iau din ce in ce mai multe…

- Comisia Europeana a anuntat ca doreste sa recurga la o rezerva de criza pentru a sprijini fermierii din Polonia, Romania si Bulgaria, destabilizati de afluxul de importuri agricole ucrainene sub liberalizarea temporara a comertului cu UE dupa invazia tarii de catre Rusia. Acest sprijin de 56,3 milioane…

- "Dupa toate calculele rezonabile", razboiul din Ucraina nu poate fi castigat, de aceea este nevoie de incetarea focului cat mai curand posibil - a declarat vineri premierul Viktor Orban, in legatura cu conflictul dintre Rusia si Ucraina, in emisiunea "Buna dimineata, Ungaria!" difuzata de postul…