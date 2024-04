Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria nu se va implica de nicio parte a razboiului dintre Rusia si Ucraina, cat timp are un "guvern national", a declarat prim-ministrul Viktor Orban intr-un interviu vineri la radioul public, citat de agentia MTI, conform Agerpres.

- Trimiterea de trupe NATO in Ucraina ar fi "cu adevarat periculoasa" si ar "aduce mai aproape riscul unui razboi mondial", a declarat ministrul ungar de externe Peter Szijjarto intr-un interviu acordat presei de stat ruse, in care, pe de alta parte, ii invita pe rusi sa ceara Ungariei vize Schengen si…

- Ungaria l-a convocat pe ambasadorul SUA in semn de protest fața de declarațiile președintelui Joe Biden facute in cadrul unui eveniment de campanie electorala in care a spus ca premierul Viktor Orban cauta sa instaureze dictatura in țara, a anunțat marți, 12 martie, ministrul ungar de externe Peter…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a anunțat ca țara sa se opune numirii premierului olandez in exercițiu Mark Rutte drept succesor al lui Jens Stoltenberg in funcția de secretar general al NATO, intr-o perioada cruciala generata de razboiul declanșat de Rusia in Ucraina, a relatat news.ro.„Nu…

- Parlamentul ungar a aprobat primirea Suediei in alianta pe 26 februarie, inlaturand astfel ultimul obstacol din calea demersului Suediei care isi mentinuse neutralitatea in timpul ambelor razboaie mondiale si al razboiului rece.Guvernul de la Stockholm a renuntat la politica de nealiniere dupa ce Rusia…

- Au fost publicate declarațiile de avere pe 2023 ale conducatorilor Ungariei, iar publicația maghiara Blikk observa ca „inflația de razboi” a afectat și contul premierului Viktor Orban (60 de ani).Daca in declarația sa fiscala din 2022, Orban avea un cont bancar comun cu Aniko Levai, soția sa, de 14…

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, va ridica veto-ul asupra ajutorului de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina. UE a primit deja un "semnal pozitiv" pe aceasta tema. Despre acest lucru a declarat ministrul de externe al Finlandei, Elina Valtonen, scrie RBC-Ucraina cu referire la interviul acordat…

- Ungaria - care pledeaza pentru ca Ucraina sa faca pace cu Rusia - incepe instruirea militara a functionarilor publici, pe baza de voluntariat, a anuntat ministrul ungar al apararii nationale, Kristof Szalay-Bobrovniczky, luni, printr-un clip publicat pe pagina sa de Facebook, relateaza MTI. Distribuie…