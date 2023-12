Risc de recesiune în Zona Euro Declinul activitații din sectorul privat s-a accelerat din nou in decembrie in zona euro, afectat in special de Franța, potrivit indicelui PMI Flash publicat vineri de S&P Global. Indicele, calculat pe baza sondajelor de conjunctura, a scazut la 47, de la 47,6 in noiembrie, și indica in continuare un risc de recesiune in trimestrul al patrulea. In Franța, indicele PMI Flash s-a situat in dec Citeste articolul mai departe pe noi.md…

