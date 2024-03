Stiri pe aceeasi tema

- Sectorul turismului din Bulgaria a inregistrat o crestere cu peste 5% in primele doua luni din sezonul de iarna, a informat Ministerul Turismului de la Sofia, transmite Novinite. In perioada 1 decembrie 2023 - 31 ianuarie 2024, numarul total de turisti in Bulgaria s-a situat la 937.527, reprezentand…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a afirmat ca Romania nu are recensiune si nu exista nici aceasta prognoza ca s-ar putea indrepta in aceasta directie. Mugur Isarescu a fost intrebat joi, intr-o conferinta de presa, cat de aproape este Romania de recesiune.“Nu…

- Procedurile birocratice si anomaliile legislative blocheaza sectorul silvic din Romania, acum in plina iarna, cand oamenii au nevoie de lemn pentru incalzirea locuintelor, atrag atentia reprezentantii Federatiei Silva, informeaza AGERPRES . Conform organizatiei sindicale si profesionale, reprezentativa…

- La nivelul Uniunii Europene eforturile anticorupție au stagnat ori sunt in declin in majoritatea statelor membre, iar Romania ramane in continuare in randul țarilor UE cu cele mai slabe performanțe in combaterea corupției in sectorul public, alaturi de Bulgaria și Ungaria, conform raportului pe 2023…

- In jur de 60 de fermieri au protestat sambata, in mod spontan, pe centura Timișoarei. Oamenii din sectorul agricol sunt nemulțumiți atat de dobanzile mari de la banci, care ii ingreuneaza financiar, cat și de prețurile extraordinar de mari la tot ce inseamna ingrașaminte și infrastructura agricola.…

- Fostul premier Adrian Nastase a dezvaluit miercuri seara, la Antena 3 CNN, ca din informațiile pe care le are scandalul dintre Marcel Ciolacu și ambasadorul Romaniei in SUA, Adrian Muraru, a pornit de la faptul ca vizita in Statele Unite era planificata pentru Klaus Iohannis, iar premierul a forțat…

- Este greu cu parcarile in București, dar cand ești milionar sau fost primar al Capitalei te descurci in orice situație! De ce spunem asta? Ei bine, pentru a vedea de ce este nevoie sa vedeți imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania. Iata cum au fost…

- Timișoara a fost locul unde peste 400 de invitați ai Asociației Agențiilor pentru Dezvoltare Regionala din Romania – ROREG și ai Agenției pentru Dezvoltare Regionala Vest au au participat, la Timișoara, la sarbatorirea implinirii a 25 de ani de la momentul lansarii in Romania a politicii de dezvoltare…