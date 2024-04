Semn bun: cifra PMI a României urcă la 49,3 puncte în luna martie Cifra ajustata sezonier a Indicelui Managerilor de Achiziții (PMI) din Romania a inregistrat o valoare de 49,3 puncte in luna martie, in creștere fața de cele 47,1 puncte inregistrate in februarie, conform calculelor realizate de Grupul Erste pe baza metodologiei S&P Global. Acesta a fost cel mai puțin pesimist rezultat in ultimele noua luni, de la efectuarea sondajului realizat de Banca BCR printre managerii de achiziții din companiile industriale romanești. PMI este prescurtarea pentru „Purchasing Managers’ Index” (Indicele managerilor de achiziții), care este un indicator economic utilizat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

