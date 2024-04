Deși pare sa existe o noua runda de ingrijorare cu privire la faptul ca presiunea inflației, riscul geopolitic și incurcaturile externe ale SUA vor trage dolarul in jos și ii vor reduce influența mondiala, pana acum nu exista prea multe dovezi in acest sens. Dolarul s-a intarit in aceasta saptamana, deoarece previziunile de reducere a […] The post Declinul rolului global al dolarului – alarma falsa first appeared on Ziarul National .