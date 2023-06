59 de persoane au fost evacuate, sambata, dintr-o localitatea doljeana. Oamenii se aflau in pericol de inundatii . Aceștia au fost duși la scoala din localitate sau la rude. Autoritatile au transmis ca se afla in siguranta. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dolj a anuntat ca in satul Raznic, zona Melcarie, apa trece peste malul stang care a fost suprainaltat cu saci cu nisip, urmand sa inunde locuinte si gospodarii din zona si drumul judetean DJ 606B. Pompierii si jandarmii de la Gruparea Mobila au intervenit pentru evacuarea persoanelor din 26 de gospodarii, care ar urma sa fie inundate.…