- FC Ripensia a jucat azi primul amical din cadrul stagiului din Antalya. Timisorenii pregatiti de Alexandru Pelici au facut 0-0 cu FK Septemvri Sofia, liderul de iarna al ligii a doua bulgare. „Ripi” a testat cu aceasta ocazie si un nou atacant, sosit in probe. Ros-galbenii au jucat in a treia zi de…

- Clubul ros-galben a publicat azi lista cu jucatorii care vor pleca in stagiul de pregatire din Turcia. Ripensia l-a retinut in lot pe mijlocasul ofensiv Cosmin Sarbu, dupa amicalul cu Fortuna, in schimb Daniel Margarit nu a fost pastrat de tehnicianul Alexandru Pelici. Din lot nu lipsesc nici cele trei…

- Ripensia Timisoara a facut azi prima mutare „in” a iernii. Portarul Horatiu Moldovan, care a activat si in sezonul trecut la ros-galbeni, a semnat din postura de jucator liber de contract dupa despartirea de prim divizionara Sepsi Sf. Gheorghe. Antrenorul lui „Ripi”, Alexandru Pelici, sublinia marti…

- Ripensia Timisoara s-a reunit fara noutati la nivelul lotului. Inainte de Revelion au plecat patru jucatori iar pana acum tintele de pe lista inaintata conducerii de catre tehnicianul Alexandru Pelici nu au fost „atinse”. Presedintele Dumitru Mihu asteapta ca cei vizati sa-si scada din pretentii iar…

- Echipa feminina de baschet, CS Phoenix-Stiinta Constanta, a inceput cu dreptul faza a doua a Ligii Nationale de Baschet Feminin. Fetele antrenate de Carmin Popa si Ramona Coroama au primit, duminica seara, in Sala Sporturilor din Constanta vizita celor de la CSM Alexandria, formatie in fata careia baschetbalistele…

- Ripensia Timisoara nu a reusit sa se impuna azi pe „Electrica” dupa un meci pe care l-a dominat in mare parte. Ros-galbenii au facut doar 0-0 cu Viitorul Pandurii, vecina de clasament. In prima repriza golgheterul Albert Voinea a ratat un penalty obtinut de Vlad Chera. In primele minute nu s-au inregistrat…

- Meci la discretie pentru Ripensia Timisoara in Valea Domanului, acolo unde ros-galbenii au depasit-o pe CSM Resita. A fost „doar” 2-1 pentru elevii lui Alexandru Pelici, care au irosit mai multe oportunitati si au primit pe final un gol care a facut finalul mai palpitant. In urma acestui rezultat „Ripi”…

- Ripensia Timisoara nu a stat mult timp „pe rosu” dupa retragerea Daco-Geticii. Formatia pregatita de Alexandru Pelici a invins-o azi cu 2-1 pe Concordia Chiajna si a facut un salt sanatos in clasament. Ros-galbenii au dominat, au deschis scorul prin Apro din penalti, dar a fost egali la pauza cu ilfovenii.…